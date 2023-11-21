Osman Aşkın Bak açıkladı: Yurtlardaki asansörlere karekod uygulaması getiriliyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurtlarda bulunan asansörlere karekod uygulamasının getirileceğini vurgularken, bu uygulama ile öğrencilerin asansör ile ilgili her ayrıntıyı görebileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, dün Beştepe'de gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantı sonrasında ise bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki asansörlerle ilgili bilgi verdi.

Ayrıca asansörler kapsamında yeni bir uygulamadan bahsedildi.

İşte Bakan Bak'ın o açıklaması;

"Karekod uygulaması getiriyoruz"

Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne imkanda yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa bir süre içinde tamamlanacak.

"Yurtlar tek tek dolaşılıyor"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor.

"Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı yaşanmamıştır"

Aydın’daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı yaşanmamıştır.

"Asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor"