Osman Gökçek, HDP ile ortaklığı olan Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı karşısında kazanma şansı olmadığını belirtti.

Armağan Çağlayan'ın 'Zor Ama Yine De Sor' programının konuğu Osman Gökçek oldu.

Siyaset hakkında birçok soruya cevap veren Gökçek, "Sizce AK Parti'deki oy düşüşünün en önemli sebebi nedir?" sorusuna böyle bir durumun olmadığını söyledi.

"Halk bunu çok net olarak görüyor"

Gökçek şunları söyledi: "AK Parti'nin oy düşüşü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Özellikle bu önümüzdeki süreç içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok daha fazla oy alacağını düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta birbirine benzemez 6 tane parti var. Bunların içerisinde dışarıdan destek veren bir HDP var. Bunlar bir araya geldiklerinde ister istemez HDP'ye bir bakanlık vermek zorunda kalacaklar. HDP'ye bakanlık verildiği takdirde Kandil'in güdümünde olan bir bakanlık olacak. Halk bunu çok net olarak görüyor. Şu anda insanların birbirine sorduğu soru şu: Güvenlik mi? yoksa ekonomi mi? Yarın bir gün Türkiye'de bir iktidar değiştiğinde bu 6 benzemez ve HDP ile hareket edildiği takdirde Türkiye'de çok farklı şeylerin olacağını düşünüyorum.

Osman Gökçek: AK Parti'nin oyu düşmez VİDEO

"Oyların artacağını düşünüyorum"

Özellikle Türkiye'nin bölünme ile karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Bunların iktidar olacağı sürece halkın kesinlikle müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Bir de AK Parti'nin oyu neden düşsün. Geçmişteki Türkiye ile bugünü kıyasladığınız zaman İHA'ları, SİHA'ları, tankları, kendi doğalgazını, kendi arabasını yapan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bundan önce SGK kuyruklarında insanlar saatlerce bekliyordu. İnsanlar sıralarda vefat ediyordu. O Türkiye ile bu Türkiye arasında çok büyük fark var. Özellikle bunu Cumhur İttifakı olarak değerlendirmemek lazım. Ben oyların tamamen tam tersi artacağı düşüncesindeyim."