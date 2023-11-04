Osman Gökçek, CHP kurultayının arka planını anlattı: 'Ekrem İmamoğlu pazarlıkta çıtayı yükseltti' AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişimcileri destekleyen Ekrem İmamoğlu'nun delegelere iPhone 15 dağıttığını söyledi.

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CHP'de koltuk savaşı, kirli pazarlıklara sahne oldu.

Delegelerin oyunu almak isteyen taraflar, rüşvet dağıtmaya başladı.

İddianın sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.

Gökçek'in iddiasına göre; Özgür Özel'i destekleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, delegelere imza karşılığı iPhone 15 hediye etti.

"Kılıçdaroğlu destekçisi finansörler karşı atağa geçmiş"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Osman Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Malum yarın CHP'nin 38. kurultayı var. Bu nedenle Ankara otelleri full ve kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre delegeler üzerinden açık artırmalı vaatler tam gaz! İddiaya göre aday Özgür Özel'in finansörü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazarlıkta çıtayı iyice yükseltmiş. Tabii o öyle yapınca Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi finansörler karşı atağa geçmiş. Ankara Divan ve Marriott Hotel arasında gidip gelen aracılar arasında kimler var kimler. İddiaya göre Kılıçdaroğlu lehine performans sergileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ihalecilerinin ipi göğüslemesi daha mümkün görünüyor.

İmza veren delegelere iPhone 15

Enteresan bir konu daha var. Büyük ihtimalle Apple Türkiye bu ay çok büyük ciro yaptı. Söylentiye göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta İstanbul olmak üzere Özgür Özel'e adaylık için imza veren delegelerin tamamını sanırım daha iyi iletişim kurmak için Iphone 15'le ödüllendirmiş. Delegeler mesut Apple mesut. Yaşasın İBB kasası."