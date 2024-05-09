Osman Gökçek, CHP'li belediyelerdeki aile atamalarını tek tek deşifre etti CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına sert tepki gösteren AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, bu atamaları "akraba kayırmacılığı" olarak nitelendirdi. Gökçek, "CHP, bir rezalete imza atmış durumda" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

CHP'li belediyelerin eşe dosta yönelik atamaları tepki çekmeye devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilen CHP'li isimlerin önemli görevlere eş, dost, akrabaları getirdiği ortaya çıktı.

Osman Gökçek'ten tepki

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı CHP'li belediyelerdeki atamaları eleştirdi.

"CHP, bir rezalete imza atmış durumda"

CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yeğeni Furkan Bozbey, BURKENT AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasını anımsatan Gökçek, "Akraba kayırmacılığıyla gündeme gelen CHP, bir rezalete imza atmış durumda. Yıllar boyunca 'mülakat' diye bağıranların bugün Türkiye'ye aile şirketi ortaklığı sistemini getirmek istediğini net olarak görmekteyiz." diye konuştu.

"Açıklamalar itiraf niteliğinde"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in "güvenilecek kişi bulamadıkları için akrabalarını atadığına" yönelik açıklama yaptığını aktaran Gökçek, CHP kadrolarına güvenilmemesi gerektiğini defalarca dile getirdiklerini, yapılan bu açıklamanın da kendilerini teyit ve itiraf niteliğinde bir açıklama olduğunu kaydetti.

Basına yansıyan bazı iddialara değinen Gökçek, "CHP; ana, bacı, kardeş, teyze oğlu, amca oğlu, hala oğlu ortak. Bunların hepsine görev verdiği bir sistemi inşa etmeye çalışıyor." dedi.

İşte CHP'li belediyelerdeki bazı atamalar

CHP'li belediyelerde yapılan bazı atamaları da paylaşan Osman Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"CHP PM üyesi Bedirhan Berk Doğru’nun kardeşi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Afyonkarahisar’da CHP Meclis Üyesi Mustafa Karanfil’in kızı Nur Güven Kurt, belediyenin eğitim ve gençlik birimlerinden sorumlusu oldu.

CHP Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise emlak şirketinde avukat olduğu Fidan Barut’u belediye başkan yardımcılığı görevine getirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu da belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam’ı ve bacanağı Mustafa Orman’ı atadı."