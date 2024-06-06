Osman Gökçek, CHP'li vekilleri çıldırttı TBMM'de Tahir Elçi tartışması sırasında AK Partili Osman Gökçek, kendisine laf atan CHP Milletvekili Okan Konuralp'e "gel bakalım stajyer kabadayı" deyince ortalık karıştı.

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ensonhaber.com

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması konusunun Meclis Genel Kurulu'nda tartışılması, tansiyonun yükselmesine neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ile AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek arasındaki gerginlik, Genel Kurul'da hararetli anların yaşanmasına yol açtı.

Tartışmanın başlangıcı, bir gün önce DEM Partililerin kürsü işgaliyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına dayanıyordu. Önce sesler yükseldi, ardından milletvekilleri ayağa kalktı ve ortam iyice gerildi. Tahir Elçi'nin adı etrafında süren bu çekişme, Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmalara neden oldu.

"Gel stajyer kabadayı, sana anlatayım"

Gökçek kürsüden, öldürülen Diyarbakır'ın eski baro başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP Milletvekili Türkan Elçi'yi hedef alınca tartışma büyüdü.

Türkan Elçi için "PKK'ya terör örgütü diyemedi" ifadelerini kullanan Gökçek, kendisine yönelik ifadelere "Gel, gel, gel. Stajyer kabadayı, gel bakayım, gel. Gel sana bir anlatayım" karşılığını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, sırasından kalkarak kürsüye yürüdü. Tartışma verilen ara ile son buldu.