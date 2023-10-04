Osman Gökçek Ensonhaber'de: Ankara AK Parti belediyeciliği özlemi çekiyor Ensonhaber canlı yayınına konuk olan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, önümüzdeki yerel seçimlerde Mansur Yavaş'ın şansının giderek azaldığını belirterek, Ankara'nın AK Parti belediyeciliği özlemi çektiğini kaydetti.

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Türkiye yerel seçimlere yaklaşıyor...

Partiler kongre süreçlerini sürdürürken AK Parti aylar öncesinden yerel seçimlerin startını verdi.

Osman Gökçek'ten Ensonhaber'e çarpıcı açıklamalar

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan 'İlker koç ile Gündem' programının konuğu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek oldu.

Yayın boyunca çarpıcı açıklamlarda bulunan Osman Gökçek önümüzdeki sene mart ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

"Ankara AK Parti belediyeciliğini özledi"

Ankara'nın 4.5 yıl boyunca Mansur Yavaş tarafından iyi yönetilemediğini aktaran Gökçek, Ankara'da yaşayan vatandaşların AK Parti belediyecilik anlayışının özlemini duyduğunu belirtti.

"Yol arkadaşlarından birisini yolun ortasında bıraktı"

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Sayın Mansur Yavaş’ın siyasi bir duruşunun olmadığını dünki Servet Avcı olayında bir kez daha gördük. Ben davamı satacak bir insan değilim dedi CHP’ye katıldı. Biz seçim döneminde Selahattin Demirtaş hapisten çıksın PKK belki silah bırakır sözlerini duyduk. Bugünde yol arkadaşlarından birisini yolun ortasında bırakmasını yadırgayan bir insan değilim. Göründüğü üzere Mansur Yavaş’ı tanıyanlar sevmiyor.

"4 aylık süreçte 382 programa katıldım"

Ben seçildiğim günden itibaren 4 aylık süreç geçti. Ben bu 120 günlük süreçte 382 programa katıldım. Özellikle son dönemlerde bu yapılan faaliyetleri Ankara büyükşehir Belediye Başkanı olmam için yaptığımı iddia ettiler. Benim temel hedeflerimden birisi yaptığım çalışmalarla başta vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız, partimiz yaptığım çalışmaları takdir etsinler bize yeterli. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda şu anda mevcut bulunan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hepsi Mansur Yavaş’tan bu görevi daha iyi yapabilme kabiliyetine sahip.

"Parti olarak sahada müthiş bir çalışma içerisindeyiz"

Ankara’da özellikle yerel seçimler ilgili Cumhurbaşkanımız genel bir istikamet verdi. Daha seçimlerin bittiği gece balkon konuşmasında, yerel seçimler için bize start verdi. Bizde parti olarak sahada müthiş bir çalışma içerisindeyiz. Bunlar bizim bu motivasyonumuzu kırmak, adaylar arasında nifak çıkarmak bu hamleleri yapıyorlar ama bizim için bize bunlar biz gelir tırıs gider.

"Seçim döneminde metro sözü verdi ama bir santimetre dahi metro yapmadı"

Ben önümüzdeki dönem için Mansur Yavaş’ın şansının çok azaldığını görüyorum. Ankara ak belediyecilik özlemi çekiyor. Geçen süreç boyunca Mansur Yavaş’la ilgili bir karne oluştu. Seçim döneminde metro sözü verdi ama bir santimetre dahi metro yapmadı. Ankara’da söylediği hiçbir projeyi yapmadı, Ankapark’ı yok etti. Bugün Ankara’da vatandaşlar bu dönemde araçlarını tamire götürmekten büyük sıkıntı çekiyor çünkü Ankara'ya asfalt hiç dökülmedi.



Tabiki Ankara’da söylentiler çok. Belediye tarafından alınan paralarının CHP’nin seçim sürecinde kullanıldığı söyleniyor, bu paralar Mansur Yavaş’ın cebine mi girdi diye vatandaş soruyor. Ben bunun sizin aracılığınızla soruyorum şeffafsanız bunların cevabını verin.

"İmamoğlu, Türkiye’de yalan adına bir okul açılsa bunu birincilikle bitirebilecek biri isim"

Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de yalan adına bir okul açılsa bunu birincilikle bitirebilecek biri isim. Bugün İstanbul’un otobüsleri yanıyor, sel baskınları yaşanıyor, biz kar yağarken balıkçıda yemekte, sel olurken Bodrum’da tatilde deprem olurken kayağa giden bir Ekrem İmamoğlu ile karşılaştık. Biz koltuğunda oturan bir İmamoğlu göremedik.



Kemal Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi. Rahmetli Kadir Topbaş dünyanın en yeni otobüs filosunu verdi ellerine, ama bunlar milyarlarca zarar her gün otobüslerin yandığı bir sürece götürdüler işi. Necip Fazıl’ın tiyatrolarını kaldırıp Abdullah Öcalan’a özgürlük diyenlere yol açtılar. Biz taksicilerin üzerine yürüyen agresif bir İmamoğlu gördük.

"Bu seçiminde en önemli gündemlerinden birisi terör olacaktır"