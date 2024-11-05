Osman Gökçek hakkındaki iftiraya 69 milyonluk konserin belgesiyle cevap verdi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödediği iddia edilmişti.

"TEK KONSERE DEĞİL" İDDİASI

Belediye tek bir konsere verildiği iddia edilen 69 milyon liranın, 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan tüm Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin masrafını kapsadığını açıklamıştı.

"ÖDEME YAPILMADI" AÇIKLAMASI

ABB, Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ebru Gündeş konseriyle ilgili teftiş başlatıldığını ve şu ana kadar organizasyon firmasına ödeme yapılmadığını açıklamıştı.

OSMAN GÖKÇEK'İN İDDİALARINI YALANLAYAN MESAJ ATILDI

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın, kendi iddialarını yalanlayan mesaj attığını paylaştı.

Mesajda, konser için ödenen ücretin yalan ve iftira olduğu yazılırken, eski dönemde yapılan yolsuzlukların yeni dönemde yapılmadığı da iddia edildi. Yine mesajda, "Soruşturma bitene kadar hiç bir ödeme yapılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN 'ÖDEME YAPIN' EMRİ

Osman Gökçek, yine paylaşımında, söylediği iddiaları yalanlayan Mansur Yavaş hakkında "Sayın Mansur Yavaş benim hakkımda millete yalan mesaj atacağınıza Kültür daire Başkanlığınızın mali hizmetlerinize ödemeyi yapın diye gönderdiği belgeyi açıklayın. İşte Mansur Yavaş‘ın attığı mesaj ve 69 milyon ödenmesi için gönderdiği o belge" notuyla paylaşım yaptı ve Ankara Kültür daire Başkanlığı'nın, mali hizmetlere Ebru Gündeş konseri için 'ödemeyi yapın' diye gönderdiği evrakı yayınladı.