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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, günlerdir tartışma konusu olan Ebru Gündeş konseri için 69 milyon lira ödendiği iddiasına dün yanıt verdi.

Yavaş, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyenin konferans salonunda, konser harcamalarına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş, konserlere harcanan fahiş ücretleri tek tek açıkladı.

KONSERLERDE 'TEKNİK' ÇELİŞKİ

Yavaş, sanatçılara 80 milyon TL ödendiği iddialarına verdiği cevapta, 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV'de Yavaş'ın 'konser' açıklamasıyla ilgili çelişkilerini anlattı.

Gökçek, üç ayda 'teknik ücret' olarak gösterilen rakamın neden üç kat arttığını sordu.

"NE PARA GÖTÜRMÜŞSÜNÜZ BE"

3 ay içerisinde konserlere yapılan teknik harcamanın nasıl bu kadar arttığına tepki gösteren Gökçek, "Ne para götürmüşsünüz be! 19 milyon para nasıl oldu da 57 milyona çıktı?" dedi.

Osman Gökçek'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

5 tane sanatçıya 4 günlük bir organizasyon yapılıyor. Tekniğe 19 milyon 800 bin TL. 5 tane sanatçıya da 19 milyon 200 bin TL. Tekniğe harcadıkları para 19 milyon 800 bin TL ya, ağustos ayından ekim ayına geldik. 3 ay sonra. 4 günlük teknik bedel, sahne kurulduğunda 4 gün kalır. Teknik 57 milyon TL… Ne götürmüşsünüz be, nasıl götürmektir bu be… Ekimde 4 gün 57 milyon TL teknik, ağustos ayı 2023 4 gün sahne kurulmuş 19 milyon 800 bin TL. Ne oldu 3 ay içerisinde de 20 milyon TL’lik para 60 milyon TL civarlarına çıktı. Bunu ben yapmadım sayın Mansur Yavaş açıkladı. Kaç gün yapılmış 4, bitti…

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