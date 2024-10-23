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Türkiye, Yenidoğan Çetesi'ni konuşuyor.

Yenidoğan Çetesi'ne dair her gün yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de Meclis'te bu konuya dair konuştu.

Sağlık Bakanı'nı istifaya çağıran CHP'lilere bakarak konuşan Gökçek, çete ile CHP arasındaki ilişkiden bahsetti.

Sözlerine, "Değerli Milletvekilleri, Sayın Başkanım... Meclis'i saygıyla selamlıyorum." başlayan Gökçek, tek tek isim verdi.

Osman Gökçek'in konuşmasının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"SGK DÖNEMİNDE TUVALETLERİ YIKAMAYAN CHP, AK PARTİ'YE SAĞLIK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Ahmet Atilla Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Komisyonu Başkanı... Bu çetenin içinde birinci sırada.



Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık İşleri Müdürü'nü kim atadı? Bu da bu çetenin içerisinde. SGK döneminde daha tuvaletleri yıkayamayan Cumhuriyet Halk Partisi kalkmış bugün gelmiş AK Parti'ye sağlık sistemi hakkında bilgi vermeye çalışıyor.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜNDEN HÜKÜM GİYMİŞ FIRAT SARI HAKKINDA NEDEN BİR ŞEY DİYEMİYORSUNUZ?"

Sizin SGK döneminizde vatandaşların kuyrukta öldüğünü çok iyi biliriz. Sizin SGK döneminizde çocukların kaçırıldığını çok iyi biliriz. Sizin eski genel başkanınızın yönettiği sağlık sistemini de çok iyi biliriz.



Bugün PKK terör örgütünden hüküm giymiş, isim veriyorum Fırat Sarı... Bu adam hakkında bir şey diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? Çünkü birileri ile aranız bozulur diye korkuyorsunuz.

"BU KAN CHP'NİN ELİNE BULAŞMIŞTIR"