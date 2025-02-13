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Meclis'te gündem yoğun...

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin araştırma önerileri oylandı.

Öneriler kabul edilmezken tartışmalar da yaşandı.

CHP'Lİ VEKİLLERE SESLENDİ

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM kürsüsünden belediyelere yönelik soruşturmalardan rahatsız olan CHP'li vekillere seslendi.

Osman Gökçek, CHP yönetimindeki belediyelere düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonları ve CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasına ilişkin TBMM’de açıklamada bulundu.

"BALYA BALYA PARALAR ARAŞTIRILSIN İSTEMİYORSUNUZ"

CHP’li siyasetçilerin soruşturmalara tepkilerine değinen Gökçek, "Beşiktaş’ta 1 milyar TL’ye satılması gereken benzinliğin neden 500 milyon TL’ye satıldığının araştırılmasını istemiyorsunuz. Balya balya paralar araştırılsın istemiyorsunuz." dedi.

"MELİH GÖKÇEK GÖREVİ BIRAKTIKTAN SONRA 20 SORUŞTURMA GEÇİRDİ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yöneltilen 38 soruya verdiği 'bilmiyorum' cevaplarını örnek gösteren Gökçek, "Melih Gökçek 500 soruşturma, görevi bıraktıktan sonra 20 soruşturma geçirdi. Hepsinde ifade vermeye gitti. O gidecek de siz gitmeyecek misiniz? Böyle bir hukuk devleti olabilir mi?" tepkisini dile getirdi.

"TOPLUM BU KONULAR ARAŞTIRILSIN İSTİYOR"

Osman Gökçek, CHP'ye yönelik tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

Balya balya paralar araştırılmasın istiyorsunuz. Beşiktaş’ta 1 milyar TL’ye satılması gereken benzinliğin 500 milyon TL’ye satılmasının araştırılmasını istemiyorsunuz. Ankara’da tabut ihalelerinde vurgun oluyor, araştırılmasını istemiyorsunuz. İBB’de otobüslerle ilgili olarak yapılan ihalelerdeki vurgunlar araştırılsın istemiyorsunuz. Burası bir hukuk devletiyse, sizin de bir yanlışınız varsa bunların da araştırılması lazım ki Beşiktaş Belediye Başkanı’nıza 38 soru soruldu. 38 soruya bu soruların cevabını bilmediğini, kendi bürokratlarına sorulması gerektiğinin cevabını söyledi. Bu soruları belediye başkanınız bilmezken siz nereden biliyordunuz? Toplum istiyor ki sizin delegelerinizle ilgili konular araştırılsın. Paraya mı satıldı, nereye satıldı bu delegeler? Bunlar araştırılsın.

"BÖYLE BİR HUKUK DEVLETİ OLABİLİR Mİ?"