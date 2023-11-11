Osman Gökçek'ten Özgür Özel'e: Kimlere hangi paralar ödendi de o göreve geldi AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın meşru olup olmadığını tartışacağına bugün kaç tane İphone verdiler, kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi öncelikli olarak bunu sormak isterim" sözleriyle yüklendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Haber Global ekranlarında Sinem Danacı'nın konuğu oldu.

Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AYM ve Yargıtay arasındaki anlaşmazlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Özel'e sert ifadelerle yüklenen Gökçek, CHP cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çok yanlış ifadeler kullanıldığını belirtti.

Gökçek'ten Özel'e zor soru

Gökçek daha sonra Özel'e, "Sayın Özgür Özel ilk önce kendileri hangi paralarla, kimleri satın alarak o Genel Başkanlık görevine geldi onun hesabını versin" ifadelerini kullandı.

"Kaç tane Iphone verdiler veya kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi"

Sözlerine devam eden Gökçek bu kez de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın meşru olup olmadığını tartışacağına bugün kaç tane Iphone verdiler veya kimlere hangi paralar ödendi de Özgür Özel o göreve geldi; bu sorulmalı." şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde: