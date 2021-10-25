Osman Kavala çağrısı yapan büyükelçilerden ortak açıklama

Osman Kavala çağrısı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'istenmeyen adam' olarak ilan edilmeleri talimatı verilen 10 ülkenin büyükelçileri Twitter hesaplarından yeni bir açıklama paylaşıldı.

Osman Kavala'nın tahliye edilmesi için 10 ülkenin büyükelçilerinin ortak bildiri yayınlaması dünyanın gündeminde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iç işlerine karışıldığını ifade ederek bu büyükelçilerin istenmeyen kişi ilen edileceğini açıklamıştı.

Norveç, Hollanda, Fransa, Yeni Zelenda, ABD, Kanada, Fillandiya, Danimarka, İsveç ve Almanya olmak üzere 10 ülkenin büyükelçisi Twitter'dan bir bildiri daha yayınladı.

VİYANA ANLAŞMADI'NA VURGU

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Viyana Anlaşması'nın 41. maddesine vurgu yapıldı.

Büyükelçilik paylaşımda, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yoneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadelerini kullandı.

Diğer ülkeler de kendi ülkelerinin teyit ettiğini belirten aynı cümleleri kullandı.

VİYANA ANLAŞMASI'NIN 41. MADDESİ

"1. Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz."