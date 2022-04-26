Osman Kavala kararı Bekir Bozdağ'a soruldu

Bozdağ, "Yargıya ve hakimlere dil uzatan herkesi kınıyorum. Çok saygısızca tepkilere şahit olduk."

Gezi Parkı davası sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Osman Kavala için muhalefetten tepkiler yükselmişti.

Konu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soruldu.

Bozdağ, " Dün açıklanan karar sonrasında bir hukuk devletinde olması gerekenlerin dışında çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Cumhurbaşkanımızı, mahkemeyi ve kararı veren heyeti tehdit eden hem yargıya hem Cumhurbaşkanımıza hakaret eden, parmak sallayan dil uzatan tepkilere şahit olduk.

Kimse Cumhurbaşkanımıza yargıya ve görev yapan hakimlere el sallayanları... herkesi kınıyorum.

Kararlar beklenince Ankara'da hakimler var tam tersine beklenmeyen kararlar çıkınca 'kararlar talimatla veriliyor' gibi kararları siyasi taraftarlığa göre değerlendirmek hukuk devleti ile bağdaşmayan bir uygulama olarak ortaya çıkıyor.

Buradan herkesi hukuk devletine saygı duymaya davet ediyorum.

Herkes işine baksın. Türk yargısı bağımsızdır. Almanya ve ABD işine baksın." dedi.

Ayrıntılar geliyor.