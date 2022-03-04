Euro
15.55
-0.63%
Dolar
14.21
0.70%
Altın
897.58
2.09%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
585.314
-3.39%
BTXN Coin
37.43
0.64%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemi

    Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 18:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemi

    İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında duruşma savcısı, mütalaasını açıkladı.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNİ İSTEDİ

    Savcı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    DURUŞMA 21 MART'TA

    Bir sonraki duruşma, 21 Mart tarihinde görülecek.

    DAVA GEÇMİŞİ

    Gezi kalkışmasını finanse etmekle suçlanan Osman Kavala ve gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanık, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararlarını bozmuştu.

    İkinci kez yapılan yargılamada ise önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmişti. Daha sonra Gezi ana davası, Yargıtay tarafından bozulan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Çarşı davasıyla birleştirilmişti.

    Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı ya ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemi #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    NASA, Ruslar olmadan uzay istasyonunu kontrol etmenin yolunu arıyor
    Teknoloji

    NASA, Ruslar olmadan uzay istasyonunu kontrol etmenin yolunu arıyor

    Sosyal medyadaki çocuk reklamlarını yasaklıyor
    Teknoloji

    Sosyal medyadaki çocuk reklamlarını yasaklıyor

    Görüş Bildir