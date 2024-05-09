Osman Kavala yeniden yargılama istedi

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Türkiye son dönemde yeni bir atmosfere girdi.

Yeni dönemde Osman Kavala'nın serbest kalacağı yönünde iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Siyasi arenada tartışmalar devam ederken Osman Kavala, yazılı bir açıklama yaptı.

"Davaların yeniden görülmesi insan haklarına saygının gereğidir"

Osman Kavala, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bariz hak ihlallerini içeren, delillere dayanmayan mahkumiyetin kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuruların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir.