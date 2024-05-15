Osman Kavala'nın yeniden yargılanmasıyla ilgili karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebini oy birliğiyle reddetti.

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Son dönemde siyasette yaşanan yumuşama, tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest kalacağı iddiasını gündeme getirdi.

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Kavala cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan Osman Kavala, yaptığı açıklamada yeniden yargılama talep etti.

Yeniden yargılanma talep etti

Osman Kavala yaptığı açıklamada, "Bariz hak ihlallerini içeren, delillere dayanmayan mahkumiyetin kararlarının verildiği, suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi, temel hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuruların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti değiştirildi

Daha sonra ise Osman Kavala'nın talebi üzerine, yeniden yargılama talebini değerlendirecek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi.

Böylelikle davaya karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturuldu.

Karara göre, Kavala’nın avukatlarının başvurularını yeni oluşacak heyet değerlendirecek ve kararı bu heyet verecek.

Oy birliğiyle reddedildi

Yaşananların ardından bugün konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Buna göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın yaptığı yargılamanın yenilenmesi talebiyle ilgili kararını verdi.

Buna göre Osman Kavala'nın talebi, oy birliğiyle reddedildi.

Gezi Parkı Davası

Öte yandan Gezi Parkı Davası'ndan dolayı Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden, hapis cezaları Yargıtay tarafından onandığı için halen cezaevinde bulunuyor.

Gezi sanıkları, TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan dolayı hapis cezasına çarptırıldı.

Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar ise 18’er yıl hapis cezası aldı.