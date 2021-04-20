Osman Müftüoğlu, koronavirüse karşı aşı yaptırmayı reddeden vatandaşlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor...

Ülke genelinde öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

Çoğu vatandaş randevularını alıp hastanelere akın ederken, bazı kesim ise aşı olma konusunda tereddüt yaşıyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, NTV ekranlarında yayınlanan 'Hayat Senin Elinde' programında, aşı kararsızlığı yaşayan kişilere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AŞI REDDİ İŞLERİ SARPA SARAR"

Kararsızlığın, aşı reddi noktasına doğru gitme ihtimali üzerinde duran Osman Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aşı reddi noktasında iş sarpa sarar. Aşı yaptıran kişinin şunu bilmesi lazım. Aşılanmak böyle bir salgında tıpkı bir savaşta savaş katılmak kadar önemlidir. Hatta savaş gönüllüsü nasıl oluyorsanız, aşı gönüllüsü olmanız lazım. Aşılanmak her vatandaş için bir vatandaşlık görevi, her insan için de dünyaya karşı insani bir görevdir. Bizim birimizin aşılanmaması, toplumsal olarak aşılanmış noktaya varsak bile mikrobun başka ülkelere ihracı anlamına gelir. Şehrimizin, ülkemizin dışına çıkmasını istemiyorsak aşılanmak zorundayız.

"ASKER KAÇAĞI OLMAK GİBİ BİR ŞEY"

Aşı reddi bir nevi toplu savaşta asker kaçağı olmaktır, o kadar önemli. Onun için aşılanmayla ilgili fikirlerimizi söylerken çok dikkatli olmamız, çok özenli davranmamız lazım ve aşı konusunda konuşurken bilen seslere, bilim insanlarından gelen önerilere kulak vermemiz lazım. Aşı reddi olayında beklediğimiz yumuşamaya sağlayamadık. Bu işin üç tane çıkış yolu var unutmayın, aşı, aşı, aşı."

Osman Müftüoğlu: Aşı yaptırmamak asker kaçağı olmak gibi