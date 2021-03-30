Osman Nuri Kabaktepe basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı ile aralarında geçen davet meselesine yönelik “Amacı ziyaret etmek değil, PR çalışması yapmakmış” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul’da görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Partinin Sütlüce’de bulunan İl Başkanlığı Binasında gazetecilerle kahvaltı yapan Kabaktepe, basın mensuplarıyla tek tek tanıştı.

Osman Nuri Kabaktepe kahvaltının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gelecek dönemdeki seçim stratejilerine yönelik açıklamalarda bulunan Kabaktepe, önemli bilgiler verdi.

"ZAMAN, MEKAN VE İNSAN FARKI GÖZETİLMEYECEK"

Önümüzdeki dönem için seçim stratejilerinin ne olacağı sorulan Kabaktepe, “Zaman mekan ve insan farkı gözetilmeyecek. Bunu daha çok hissettireceğiz. Temel stratejimiz bu olacak. Ne düşüncesi, ne etnik yapısı, ne siyasi partisi gibi hiçbir ayrım gözetmeden 16 milyon İstanbullu ile İstanbul, Türkiye ve Dünya sevdamızı paylaşacağız. Birtakım çalışma yöntemlerini Türkiye’de en iyi uygulayan parti olduğumuzu söylüyoruz. Bunu da son 20 yılda parti olarak gösterdiğimiz başarılara bakarak ifade ediyoruz. Bunu yeterli görmüyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri daha da geliştireceğiz” dedi.

"BİZE BİR HAYIRLI OLSUN YA DA RANDEVU TALEBİ GELMEDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aralarında geçen davet diyaloğu ile ilgili soruyu yanıtlayan Kabaktepe, “Her zaman her yerde, diyalog da, monolog da, mütalaa da yaparız. Saygı ve nezaket kurallarını bilen bir İstanbul İl Başkanı olarak, diğer İstanbul İl Başkanlarından saygı ve nezaket beklemekteyiz. Kaftancıoğlu bir “Clubhouse” programında beni ziyaret etmek istediğini söyledi. Bizim bir kongremiz oldu. Ben de kongreden üç gün sonra bir “Clubhouse” programına katıldım. Bir gazeteci arkadaşımız bana CHP il başkanının gelmek istediğini söyledi. Ben de buyursun gelsin, kahve içelim dedim. Bize bir hayırlı olsun telefonu ya da randevu talebi gelmedi. Yalnızca medya üzerinden sanki öğrenci gibi forumda bildiri okuma üslubuyla 'Giderse şu olur, gelirse şu olur' gibi ifadeler vardı. Telefon gelecek mi, bizden kim randevu isteyecek diyerek bekleyelim dedik. Aradan 10-14 gün gibi bir zaman geçiyor ve 'Biz gelmek istiyoruz' diyen bir telefon geliyor. Biz de birkaç gün bekleyip öyle cevap verelim dedik. Henüz iki gün bile geçmemişken bir gazetede bir gazetenin sütununun sonunda “Edildi, cevap verilmedi” gibisinden bir yazı gördük. Buraya gelmek istediğini söylüyor, bunu da 14 gün sonra telefon ederek söylüyor hem de telefondan sonra birkaç gün sabretmeyip gazeteciye 'Biz telefon ettik ama cevap verilmedi" diyor.

"MAKSAT PR ÇALIŞMASIYMIŞ"

Anladım ki, maksat İstanbul İl Başkanına yakışır bir şekilde beni ziyaret etmek değil bir PR çalışması yapmakmış. Cevap hala duruyor. Cevap verir miyiz vermez miyiz o da onların göstereceği tavra göre belirlenir. Kongremiz oldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bizi aradı ve tebrik etti, biz de ona teşekkür ettik. İBB’nin özel kalemi aradı, aynı günde randevu verdik. Karşımızdaki parti CHP diye bir problemimiz olsa biz bunu yapar mıydık? Tüm partilerle görüştük. Münazara da münakaşa da mütalaa da istişare de yaparız, bu kelimeler sözlüklerinde yoksa ben burada öğreteyim. Olayın bende bıraktığı izlenim budur” ifadelerini kullandı.

KABAKTEPE, '94 RUHUNA' DEĞİNDİ

Osman Nuri Kabaktepe, parti tarafından “94 ruhu” söylentilerinin dillendirildiği, bu konu hakkındaki yorumunun ne olduğu sorusu üzerine, “AK Partimizin son genel kongresinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “Medeniyet nöbetini devralmaya geliyoruz” dedi. Dünya liderliğine vurgu yapmak istiyoruz. Türkiye’deki liderliğe çıkışının ve Türkiye’yi dönüştürücü adımları atışının başlangıç noktası 94’tür. Dünyanın sıkıştığı, hakkın ve hakkaniyetin olmadığı, pandemi sürecinde fakir ülkelerin ilaç ve maskelerinin çalındığını gördük. Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesiyle, bunu Dünya medeniyetini devralmaya başlayacağı ve 2023’te yapacağımız çalışmalarla tescil edip büyük Türkiye’yi inşa edeceğimiz ve mührünü vuracağımız bir süreç olarak nitelendiriyoruz. Bağlantımız budur. 94’teki en temel şey kadınlarımızın ve gençlerimizin siyasete katılımını en yüksek düzeyde gösterilmesidir. Bunun da kurucusu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun o günden bu ana kadar devam eden öncülüğünü de vurgulamak için o ifadeyi kullandık. “94 ruhu” dediğimiz anlayış, az önce de ifade ettiğim gibi, “Hep beraber Türkiye’yiz” anlayışının ifade edilmesidir. Ne politik ne çalışma tarzı olarak geçmişe öykünemezsiniz, geleceği tasarlarsanız başarılı olursunuz. İnsanların geleceğe dönük umudunu karşılarsanız başarılı olursunuz. Bu görüşte ve anlayıştayız. Bunu “Milli Görüş ya da başka parti ile bağlantısı var mı?” diye sormak çok anlamsız bir tartışmadır. 94 ile ilgili yaklaşımımız budur” diye konuştu.

"KENDİMİ SADECE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OLARAK GÖRÜYORUM"

Kabaktepe, “Kendinizi bir İBB adayı ya da Cumhurbaşkanlığına kadar uzanan bir süreçte görüyor musunuz?” sorusuna ise, “Kendimi sadece AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak bugün ve yarın bu şekilde görüyorum. Gelecek tasarımı yapmak genel anlamda güzeldir ama kariyer tasarımı yapmak ona esir olarak yaşamaktır. Gelecekte ne olacağını düşünerek bugün ayağına pranga oluşturmak yanlıştır. AK Parti İl Başkanı olarak yapmam gereken ne ise onu yapacağım” şekline yanıt verdi.

Program, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve basın mensuplarının hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.