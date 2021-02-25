Osman Nuri Kabaktepe, görevini devraldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe için devir teslim töreni gerçekleşti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından devir teslim töreni yapıldı.

İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

KABAKTEPE, GÖREVİ DEVRALDI

Görevi devreden eski İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimine muvaffakiyetler diledi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de Bayram Şenocak ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

İL YÜRÜTME KURULU BELİRLENDİ

Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu.

Buna göre Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni dönem il yürütme kurulu görev dağılımı şöyle;