Osman Nuri Kabaktepe: Herkesi yarın Saraçhane'ye bekliyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz programına ilişkin açıklamada bulundu. "İstanbul’daki kardeşlerimizi Türk bayraklarımızı alarak yarın bu meydana davet ediyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Saraçhane Parkı’nda yarın düzenlenecek olan 15 Temmuz Destanını Anma Programı öncesi program hakkında Saraçhane Parkı’nda basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptı.

Kabaktepe, yarın saat 17.30’da başlayacak programa tüm İstanbulluları davet etti.

"Herkesi Türk bayraklarımızı alarak bu meydana davet ediyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Toplumlar, milletler bugünlerini dünleriyle yaşarlar. Kimliğin, karakterin, kişiliğin oluşmasında geçmişte olan hadiselerin hatırlanması çok önemlidir. Bu anlamda 15 Temmuz’un hem anılması hem anlamlandırılması, millet olarak kimliğimizin ve karakterimizin oluşmasında çok önemlidir. Burada yer almak demek demokrasiye sahip çıkmak demektir. Burada yer almak demek Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın milli iradeye olan saygısını temsil etmek demektir. Bu çağrıya ses vererek tüm İstanbul’daki kardeşlerimizi Türk bayraklarımızı alarak yarın bu meydana davet ediyoruz." diye konuştu.

"Direnişimizi tekrar dile getireceğiz"

DHA'nın haberine göre Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "15 Temmuz direnişinin en sembol mekanlarından birindeyiz. Burası 15 Temmuz akşamı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bir meydan. 15 Temmuz’un sonrasında da bütün süreç boyunca da bu meydan direnişin sembol yerlerinden biri oldu. Bu yıl anmalarımıza sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Saraçhane Meydanı’nda olacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi alacağız, direnişimizi tekrar dile getireceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bütün İstanbul halkını bu meydana bekliyoruz." dedi.