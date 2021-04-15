Osman Nuri Kabaktepe İBB'ye sordu: Bütçeyi nereye harcadınız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine, belediye bütçesinin nerelerde kullanıldığını açıklaması için çağrıda bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine, belediye bütçesinin, merkezi hükümetten gelen bütçenin ve borçlanma ile alınan kaynakların nereye harcandığını sordu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesinin 75,5 milyar lira olduğu belirtildi.

İBB, SON 2 YILDA 19 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Açıklamada, merkezi hükümetten 15,5 milyar lira beklenmesine rağmen gerçekleşen rakamın 17,5 milyar lira olduğu, İBB yönetiminin ise son 2 yılda toplam 19 milyar lira borçlandığı, bu yıl içerisinde de 9 milyar lira daha borçlanmayı hedeflediği kaydedildi.

"PROJELENDİRİP HAYATA GEÇİRİLEN TEK BİR ESER YOK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde CHP'li İBB yönetiminin projelendirip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığını savundu.

"BU KADAR PARAYI ATMADIĞINIZ TEMELLERE Mİ, YOKSA REKLAM FİLMLERİNE Mİ HARCADINIZ?"

Bugüne kadar AK Parti döneminde yapılmış projelerin yeniden açılışını yapmaktan ve büyük ölçüde tamamlanan hizmetlerin kurdelesini kesmekten öte bir faaliyetin olmadığını ifade eden Kabaktepe, "İBB'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" değerlendirmesini yaptı.