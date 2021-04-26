Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da bir guguk kuşu siyaseti var

Osman Nuri Kabaktepe, İBB yönetiminin seçimden bu yana kullandığı 139 milyar lira ile hangi eseri ürettiğini sorarken, İBB yönetimini "guguk kuşu siyaseti" benzetmesiyle tanımladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 TV'de Esra Elönü'nün Arafta Sorular programına katıldı.

Kabaktepe, Elönü'nün gündeme dair sorularını yanıtladı.

Elönü, İstanbul İl Başkanı'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganını hatırlatarak, belediye yönetiminin icraatlarını sordu.

Solaganın "Her şey güzel olmadı"ya evrildiğini söyleyen Kabaktepe, yönetimin seçimden sonra geçen 2 yıllık sürede ne yaptığı sorusunu gündeme getirdi.

"139 MİLYARLA NE ÜRETTİNİZ?"

Büyükşehir'e göre daha az bütçeleri olmasıyle birlikte, AK Parti ilçe belediyelerinin icraatları ile İBB'nin icraatlarını karşılaştıran Kabaktepe, "Ben ilçe teşkilatlarımızı ve belediye teşkilatlarımızı ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde neler yaptıklarını soruyorum. Oradan hareketle enteresan bir istatistik çıkardım. Yerel seçimlerden bu güne kadar İBB 139 milyar liralık bir bütçe kullanmış. Şimdi soruyorum. Diyorum ki bununla ne ürettiniz. Diğer taraftan da 4 tane AK Parti belediyesini ziyaret ettim. Bunların bütçesi de yaklaşık 4 milyar. 187 tane eser yapmışlar. Aynı süre içerisinde. Bu eserler tabi çeşmeye musluk takma eseri değil. Eser tanımlamasını hak eden şeyler. Dolayısıyla ne var diyorum. 6 bin 500 tane mi var, 600 tane mi var 60 tane mi var 6 tane mi var. Buradan hareketle şunu diyoruz.

"GELECEĞİMİZİ İPOTEK ALTINA ATMAYIN"

Her şey güzel olmayı bırakın, bir tane şeyde şampiyonluk kazanıldı. İstanbul'u ilk kez borç alamayacak duruma getirdiler. Bir şampiyonluk yaşandı. Geleceğimizi ipotek altına atmayın diyoruz. Bu geçen süre içerisinde balon tabiri kullandım, naylon işler tabiri kullandım...

"GUGUK KUŞU SİYASETİ VAR"

Şimdi de bu son yaşananlar bana şunu söyletti; İstanbul'umuzda çok güzel bir guguk siyaseti var. Niye guguk siyaseti diyorum. Guguk kuşu biliyorsunuz yuva yapmaz. Kuluçkaya da yatmaz, hazıra konar. Yani söylediklerini yapmayan, yaptıklarını da başkalarının yaptıkları üzerine bina eden, onları yaparken de diğer yapılanlara sahip çıkan, tamamını kendisinin gösteren bir siyasi tarz ile karşı karşıyayız. Yani bir guguk kuşu siyaseti var." dedi.