Osman Nuri Kabaktepe: İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, selin ardından yapılan eleştirilerle ilgili “Selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

İstanbul'u bayramın ilk günü etkisi altına alan sağanak yağış sonucu birçok ilçede sel ve taşkın meydana geldi.

Kentte etkili olan yağış sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olması tüm İstanbullular tarafından tepkiyle karşılandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt’taki selin ardından yapılan eleştirilere yönelik, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Osman Nuri Kabaktepe paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum"



"Algılarınıza, yalanlarınıza karşı mücadele edecek ve milletimiz için atılıma devam edeceğiz. Asıl sorulması gerek soru: ‘Siz neden burada değildiniz?’ Halkımıza üsten bakmak sizin geleneğinizdir. Bu sebeple; selle boğuşan İstanbulluların dertleri ile dertlenmemenizi milletimizin takdirine bırakıyorum.

"Bu aziz millet sizi iyi tanır"



İstanbul selle boğuşurken, İBB Başkanı, CHP parti yetkilileri ayakları ıslanır diye mi afet bölgesinde yoklardı? Tatilden, şezlongdan, balıkçıdan iş yapmaya vakit bulamayanların, devletimize seri katil diyenlerin bunu anlamasını beklemiyoruz zaten. CHP olarak karakterinizi oyunlarla saklamaya çalışsanız da bu aziz millet sizi iyi tanır. Zulümlerinizi de, oyunlarınızı da iyi bilir. Sahte sorular ve algı operasyonları ile ne gerçekliği örtebilir, ne de ayıbınızı kapatabilirsiniz. Bizler selde, karda, depremde milletimizle birlikte mücadele ederiz ve milletimize seri hizmet eden devletimizin yanında oluruz." diye açıklamada bulundu.



