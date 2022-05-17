Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u 2024'te kazanacağız, CHP'nin şansı yok

2024’te yapılacak belediye seçimleriyle ilgili net konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'nin kazanma şansının olmadığını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gazeteci Kenan Taş'ın sunduğu Çözüm Önerisi programına konuk oldu.

Gazeteci Taş, Osman Nuri Kabaktepe'ye 2023 ve 2024'te yapılacak seçimleri sordu.

İstanbul'la ilgili soru yönelten Taş, "Önümüzde 2023 seçimleri var ama Istanbul’la ilgili anket yaptırıyor musunuz? AK Parti olarak İstanbul’u yeniden kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" dedi.

Kabaktepe, İstanbulla ilgili net konuştu

İstanbul özelinde bir anket yaptırmadıklarını söyleyen Kabaktepe, CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun 2024'te İBB'yi kazanma şansının olmadığını söyledi.

İstanbul'da seçimi CHP yerine Millet İttifakı'nın kazandığını belirten İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, son yapılan 5 seçime dikkat çekti.

Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin 2024'te kazanma şansı yok

"Büyükşehir seçiminde bir önceki seçimden daha yüksek oy aldık"

Kabaktepe, "2 yılda 5 seçim yapılmış, 5 tane farklı kullanılan oy var. Bu 5 seçimin 4’ünde AK Parti galip gemiş. Bir tanesinde 13 bin oyla kaybetmişiz. Ama yine dediğim şeye çıkıyor. Biz büyükşehir seçiminde bir önceki belediye seçiminden daha yüksek oy aldık." şeklinde konuştu.

Şu anki gündemlerinin ağırlıklı olarak 2023'te yapılacak genel seçimler olduğunun altını çizen Kabaktepe, "Yüzde 2-3’lük oyların eklenmesiyle ittifak sayesinde seçimi kazandılar. Bu net yani, yoksa CHP İstanbul’da belediye başkanlığını 2053’te de göremez bu gidişle." ifadelerini kullandı.

"Ne CHP'nin ne de Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı yok"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Büyükşehir belediye merkezli bir anket yaptırmadık. Ama biz şunu net söylüyoruz, balonun patladığını ben söylüyordum inanmıyorlardı. Şimdi kendilerini söylüyor. CHP’nin 2024’te İBB’yi kazanma şansı yok. Ekrem İmamoğlu’nun da kazanma şansı yok. Zaten CHP kazanmadı İstanbul’daki seçimi, ittifak kazandı.





"Seçimi ittifak kazandı, CHP bu gidişle belediye başkanlığını 2053'te de göremez"

Bizim şu an tüm çalışmamız, performansımız 2023’e. 2 yılda 5 seçim yapılmış, 5 tane farklı kullanılan oy var. Bu 5 seçimin 4’ünde AK Parti galip gemiş. Bir tanesinde 13 bin oyla kaybetmişiz. Ama yine dediğim şeye çıkıyor. Biz büyükşehir seçiminde bir önceki belediye seçiminden daha yüksek oy aldık. Yüzde 2-3’lük oyların eklenmesiyle ittifak sayesinde seçimi kazandılar. Bu net yani, yoksa CHP İstanbul’da belediye başkanlığını 2053’te de göremez bu gidişle. 2024’e dair söyleyeceğimiz çok sözler var ama şimdiki gündemimiz 2023 seçimleri.





"Temel gündemimiz 2023 seçimlerini kazanmak"

Baktığınızda İstanbul heterojen bir yapıya sahip, homojen bir yapıya değil. Beşiktaş İstanbul’dur, Bağcılar da İstanbul’dur. Sultanbeyli de İstanbul’dur, Sarıgazi de İstanbul’dur, Kadıköy de İstanbul’dur. Bu ilçeleri birbiriyle kıyasladığınızda demografisi, sosyal statüsü, bakış açıları, bireysel tercihler noktasında farklılar vardır. Tüm bu çeşitliliğiyle beraber İstanbul’u değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmelere baktığımızda da çok farklı seçenekler bulabiliriz. Ama ben temel ana etken noktasında bunu söylüyorum. Dediğim gibi AK Parti'nin temel gündemi 2023 seçimlerini kazanmak."

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