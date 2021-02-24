Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine gelen Osman Nuri Kabaktepe, ilk konuşmasında İstanbul'u yeniden kazanmanın sözünü verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin İstanbul kongresinde ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

Kabaktepe, ilk konuşmasında heyecan dolu ve kararlıydı.

Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'u kazanacaklarının sözünü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Nuri Kabaktepe'nin bu sözlerini alkışladı.

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"2023 seçimlerini kazanacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Başkanlıklar gelip geçicidir, aslolan davadır. Teşkilat işi, gönül işidir. Gönül işi, muhabbetle sağlanır. Bizler sessiz devrimi gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ile bu günlere geldik. Yapacak daha çok işimiz var.

Ülkenin başına gelen onca badire, darbe girişimlerinde milletimize güvendik. Milletimiz bu güveni boşa çıkarmadı ve gerekli tavrı gösterdi.

HİZMETİN AŞIĞI, HIRSIN DÜŞMANI OLMAYA GELDİK

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, gönül yapmaya geldik. Hizmetin aşığı, hırsın düşmanı olmaya geldik.





İSTANBUL'U KARIŞ KARIŞ DOLAŞACAĞIZ

İstanbul'u sokak sokak, karış karış dolaşacağız. Kapısını çalmadık, derdiyle dertlenmedik kimse bırakmayacağız.

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum; İstanbul'da bir seferberblik olarak çalışacağız. İstanbul teşkilatı olarak; İstanbul kadar çoğulcu, İstanbul kadar renkli, İstanbul kadar kapsayıcı, İstanbul kadar geniş ufuklu, İstanbul kadar sevgi dolu, İstanbul kadar gönlü geniş olacağız.

Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazancağız VİDEO

TARİHİN HUZURUNDA SÖZ VERİYORUZ; İSTANBUL'U KAZANACAĞIZ

İstanbul teşkilatı olarak; tarihin huzurunda söz veriyoruz. Diyoruz ki; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız.

Diyoruz ki; İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah. Ve diyoruz ki; vira bismillah. Akıbet tamam inşallah. Haykırıyoruz; elhamdülillah. "

1994 RUHUYLA 2023 HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK, OSMAN NURİ KABAKTEPE KARDEŞİMİZ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Nuri Kabaktepe'nin ardından yaptığı konuşmada, "Kurulduğu günden bugüne AK Parti'de bir değişim rüzgarı eser. Değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi sebep aranmaksızın gelir kendini dayatır. Mesela bugün burada İstanbul'un her sokağını, her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.