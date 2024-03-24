Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok! Biz kazanınca 39 ilçemizin tamamı kazanacak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul, Atatürk Havalimanı'ndaki "Büyük İstanbul Mitingi"nde halka seslenerek, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un göreve geldiğinde İstanbul'a yapılacak katkılara değindi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerde son haftaya girilmişken AK Parti, İstanbul'daki büyük mitingini geniş bir katılımla gerçekleştiriyor.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İstanbulluları selamladı.

Kabaktepe, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen "Büyük İstanbul Mitingi"nde katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasına "Ülkemizin en büyük miting alanında, yürekleri coşturan bir heyecanla gerçekleştirmekte olduğumuz Yeniden İstanbul Mitingi'ne hoş geldiniz." diyerek başladı.

"İstanbul kollarını açtı Murat Kurum'u bekliyor"

Kabaktepe Atatürk Havalimanı'ndaki "Büyük İstanbul Mitingi"nde katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul sevdamız, İşte bunun için kazanacağız. İstanbul kollarını açtı, Murat Kurum'u bekliyor. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok. İstanbullu Murat Kurum'a mührü teslim edecek.

Biz kazanınca İstanbul kazanacak. Biz kazanınca 15 milyonluk İstanbullu kazanacak. Biz kazanınca 39 ilçemizin tamamı kazanacak.

Size söz veriyorum. Bu seçim Fetret Devri'nin biteceği bir seçimdir. Bu seçim sevenin sevdiğine kavuşacağı bir seçimdir.

"Bu seçim İstanbul'un Muradı'na ulaşacağı bir seçimdir"

Bu seçim İstanbul'un sorunsuz yatırımlarla, hasılı Muradı'na ulaşacağı bir seçimdir.

Milletin emanetini milleti vermeye geliyoruz.

Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz..."

"Sandıkları patlatmak için gayret sarf etmeye var mısınız?"

Osman Nuri Kabaktepe, sözlerine son verirken, İstanbullulardın bir söz isteyerek şu ifadeleri kullandı: