Osman Nuri Kabaktepe kimdir? AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Kabaktepe hangi görevlerde bulundu?

Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı olmayacağını açıkladı. Şenocak’ın yerine gelecek isim Osman Nuri Kabaktepe olacak. Peki, Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Bayram Şenocak'ın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı olmayacağını duyurmasının ardından yerine gelecek isim belirlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı olarak Osman Nuri Kabaktepe’nin belirlendiğini açıkladı.

Kandemir Twitter'dan yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Osman Nuri Kabaktepe kimdir, hangi görevlerde bulundu?

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğmuştur.

Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunan Kabaktepe, Saadet Partisi’nin kurucu başkanıdır. Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.

Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı göreviini üstlenmiştir.

2016 yılında Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekilliği görevini yürüten Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.