Osman Nuri Kabaktepe: Kimileri ışıklara, kimileri de 'bildiri'lere umut bağlamış

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, hükümete karşı bildiriye imza atan amirallere tepki göstererek, "Ölene dek karşınızda olacağız." dedi.

103 emekli amiralin kaleme aldığı bildiriye bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

VATANA İHANET

Twitter hesabından bir paylaşım Yapan Kabaktepe, bu anlayışın vatana ihanet olduğunu söyledi.

Kabaktepe, "Kimileri ışıklara, kimileri de "bildiri"lere umut bağlamış. Hepsinin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise milli iradedir. Demokrasiyi katletmeye yeltenen bu anlayışı kabul etmek, bunlara boyun eğmek; en hafif deyimiyle vatana ihanet olur. Ölene dek karşınızda olacağız." dedi.