Osman Nuri Kabaktepe'den fidan bağışı çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Türkiye'de birçok noktada mücadele edilen orman yangınlarına dikkati çekerek, fidan dikme çağrısı yaptı.

Türkiye'nin birçok şehrinde çıkan orman yangınları ile mücadele süryor.

Bir yandan alevleri durdurma çabası devam ederken bir yandan da yok olan ormanları yeniden canlandırmak için fidan bağış kampanyaları başlatılıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu yönde bir çağrı yaptı.

"BİRLİK OLMAYA ÇAĞIIYORUM"

Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımız için birlik olma vakti diyerek bir kampanyaya öncülük eden Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nu tebrik ederim. İstanbul'daki tüm belediyelerimizi, ülkemizin dört bir yanında ciğerlerimize düşen yangına karşı birlik olmaya ve fidan bağışına davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İLÇE BELEDİYELERDEN DESTEK

Kabaktepe'nin fidan bağışı çağrısına ilçe belediyelerinden destek geldi.

Çağrıya karşılık veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 20 bin, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken 10'ar bin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu 7 bin 500, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 7 bin, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz 6'şar bin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 5'er bin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız 3 bin fidanla kampanyaya destek verdi.



