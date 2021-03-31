Osman Nuri Kabaktepe'den İmamoğlu'na otobüs yanıtı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaptepe, Ekrem İmamoğlu'nun, "8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı" iddiasına belgeyle cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam KRT TV'de katıldığı canlı yayında, kendisinden önceki yönetimle ilgili "8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı." iddiasında bulunmuştu.

KABAKTEPE'DEN İMAMOĞLU'NA BELGELİ YANIT

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İmamoğlu'nun bu iddiasına yanıt verdi.

İmamoğlu'nun iddiasına belgeyle cevap veren Kabaktepe, İBB'de AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs aldığını belirtti.

"ALGI GEMİNİZ TİTANİK GİBİ BATIYOR"

Osman Nuri Kabaktepe'nin konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"İBB Başkanı diyor ki: '8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı.'

Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: 'AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.'

Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor."