Osman Nuri Kabaktepe'den İstanbul paylaşımı: Seni Yazdım Kalbime

Türkiye 35 gün sonra sandık başına gidiyor...
31 Mart yerel seçimleri için nefesler tutuldu, çalışmalar hızla sürüyor.
Bu kapsamda AK Parti, İstanbul için çalışmalarını hızlandırdı.
AK Parti'den yeni şarkı
Yerel seçimlere kısa süre kala AK Parti'nin çalışmalarına seçim şarkıları destek oluyor.
Meydanlarda da sıkça duyulan şarkılara bir yenisi daha eklendi.
Osman Nuri Kabaktepe paylaştı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Hizmet siyasetini İstanbul’a yeniden getireceğiz"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe paylaşımına şu notu düştü:
Yetmiş yıl önce İstanbul’da filizlenen büyük çınardan aldığımız ilhamla, eser ve hizmet siyasetini Murat Kurum ile 1 Nisan’da İstanbul’a yeniden getireceğiz.
"Türkiye gibi İstanbul da “Seni Yazdım Kalbime” diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sevdası
Klipte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a hizmet aşkı ve sevdasına vurgu yapıldı.
Büyük beğeni topladı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı klip büyük beğeni topladı.
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