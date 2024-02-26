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Osman Nuri Kabaktepe'den İstanbul paylaşımı: Seni Yazdım Kalbime

Osman Nuri Kabaktepe'den İstanbul paylaşımı: Seni Yazdım Kalbime 31 Mart yerel seçimleri öncesi, AK Parti'nin İstanbul için yeni seçim şarkısı 'Seni Yazdım Kalbime' oldu. Şarkı için hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul aşkına yer verildi.