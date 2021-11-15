Osman Öcalan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil’de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Hain terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, geçtiğimiz aylarda geçirdiği felç nedeniyle yatağa düşmüştü.

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan ve felç nedeniyle haretet ve konuşma yetilerini kaybeden Öcalan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Osman Öcalan, yerel kaynakların verdiği bilgiye göre bu sabaha karşı koronavirüs nedeniyle öldü.