Osman Sınav'ı uğurlayan Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları

AA

Sanat camiası yasta...

Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek, Ekmek Teknesi ve 'Sen Anlat Karadeniz gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sınav uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

69 yaşında vefat eden Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi.

Taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti.

Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kenan İmirzalıoğlu, 'Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir' dediği Sınav'ın ardından 'Bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı ama acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Sık sık görüşüyorduk, haftalar önce iyi hissettiği zamanlarda birlikte yemek yemiştik. Türkiye için çok önemli bir insandı, çok kıymetli bir sinemacıydı. Benim için bambaşka bir durum... Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir, bana bu mesleği öğreten, bu işin ahlakını, ilkelerini öğreten kişidir. Hocamdı benim ilk işime beraber başlamıştık." ifadelerini kullandı.

"BİZ SADECE BİR AİLE DEĞİL, ONUN ETRAFINDA BÜYÜYEN TOPLULUK OLDUK"

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk." ifadelerini kullandı.

Babasının sevgisini göstermeyi çok iyi bildiğini aktaran Sınav, şunları kaydetti:

Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanımış ve taşımış olduğunu görürsünüz. Öyle ilginç bir yalnızlık yaşadı ki kardeşlerinin var olduğunu bilerek, onlara yol açarak, okul okuduğu zaman, işini yaptığı zaman hep bir ailesinin var olduğunu bilerek yaptı. Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi. Bizden de feragat etmesi gerekti ama hep aklında biz vardık.

OSMAN SINAV KİMDİR?

Osman Sınav, 1958 yılında Burdur’da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Osman Sınav 1984- 1987 yılları arasında 500’ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı.

Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşımak istedi. Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.

ÖNEMLİ YAPIMLARIN MUCİDİ

Sınav, Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen 23 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

Dizileri sadece Türkiye’ de değil dünyanın geniş bir coğrafyasında çok sayıda ülkenin televizyonunda ilgiyle karşılandı.

30 yılı aşkın bir süredir televizyon ve film dünyamıza unutulmaz eserler kazandıran Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ile Sinema Eseri Meslek Sahipleri Birliği’nin üyesiydi.

Osman Sınav, 20 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti.