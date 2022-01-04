Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...

Yeni yılla birlikte köprü geçiş ücretlerinde de artışa gidildi. Osmangazi Köprüsü'nden geçecek olan vatandaşlar, yeni ücretleri araştırıyor. Peki Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar?

Temeli 2013'te atılan ve İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, binlerce vatandaşın işini kolaylaştırıyor.

2022 yılı itibariyle köprü geçiş ücretlerinde değişiklik yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Osmangazi Köprüsü için 2022 yılında geçerli olacak yeni fiyatları açıkladı.

Özellikle tatil dönemlerinde Osman gazi köprüsü geçiş ücreti merak konusu oluyor. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2022 ne kadar, kaç TL oldu? İşte fiyatlar...

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Osmangazi Köprüsü'nde 2022 senesinde geçerli olacak ücretler otomobiller için 184.5 TL olarak belirlenmiş durumda.

Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ve otobüsler ise 350 TL ödeyecek.