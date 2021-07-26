- Haberler
- Gündem Haberleri
- Osmangazi Köprüsü rekor kırdı
Osmangazi Köprüsü rekor kırdı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını açıkladı.
- AA
- 26.07.2021 - 19:34
CHP'nin yapımına karşı çıktığı bir proje daha rekor kırdı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
"YÜZDE 161'LİK GARANTİ KARŞILAMA ORANI İLE REKORA İMZA ATILDI"
Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı."