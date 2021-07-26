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Osmangazi Köprüsü rekor kırdı

Osmangazi Köprüsü rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını açıkladı.