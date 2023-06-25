Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısı rekor kırdı

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca, okul tatiline ve sıcak havalara denk gelince yurt içindeki tatil hareketliliği ulaşıma yansıdı.

Bu aşamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısını Twitter adresinden duyurdu.

Bakan Uraloğlu, ulaşımdaki rekorların devam edeceği yönündeki beklentiyi "Bekleyin, geliyor gelmekte olan..." şeklinde belirtti.

Paylaşımında Osmangazi köprüsü için "Rekorların Köprüsü" diyen Bakan Uraloğlu şu paylaşımı yaptı:￼

24 Haziran'da 111 bin 770 araç Osmangazi Köprüsü'nden geçti. Hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adıyız! Bu daha başlangıç... Ardından eriştirip kavuşturan hangi ulaşım rekorları gelecek merak ediyor musunuz? Bekleyin, geliyor gelmekte olan...