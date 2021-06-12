Deniz salyasının etrafını sardığı Osmangazi Köprüsü, drone ile havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'ni saran müsilaj ile mücadele devam ediyor.

Başlatılan “Marmara Denizi Eylem Planı” hızla hayata geçirilirken, İzmit Körfezi'ni saran deniz salyası çekilen karelere yansıdı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Deniz süpürgeleri ile deniz yüzeyinden temizlenen deniz salyası, son olarak İzmit Körfezi’nin güneyi ile batısını birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nün etrafını sardı.

Deniz salyası ile birlikte korkutan manzaranın oluştuğu Osmangazi Köprüsü drone ile görüntülendi.

Osmangazi Köprüsü’nün etrafını deniz salyası sardı VİDEO







