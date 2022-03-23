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    Osmangazi'de okul müdürünün 'haremlik-selamlık' uygulamasına soruşturma

    Kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:27
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    Osmangazi'de okul müdürünün 'haremlik-selamlık' uygulamasına soruşturma

    Kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Osmangazi de okul müdürünün haremlik-selamlık uygulamasına soruşturma #1

    Osmangazi de okul müdürünün haremlik-selamlık uygulamasına soruşturma #2


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