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- Osmangazi'de okul müdürünün 'haremlik-selamlık' uygulamasına soruşturma
Osmangazi'de okul müdürünün 'haremlik-selamlık' uygulamasına soruşturma
Kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı.
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 11:24
- Güncelleme : 23.03.2022 - 11:27
Kız öğrencilerle erkek öğlencilerin birlikte oturmaması talimatı veren Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı.
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