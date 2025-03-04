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Haber Merkezi

Başıboş sokak köpeği, Türkiye'nin kronik sorunlarından birisi haline geldi.

Öyle ki başıboş sokak köpekleri yüzünden canından olan ve yaralanan vatandaşlarımız oldu.

Yaşanan bu sorunların son bulması için Meclis'ten yasa geçti.

Bu yasaya göre belediyelerin sorumluluk alması ve başıboş sokak köpeklerini toplayarak barınaklara yerleştirmesi gerekiyor.

Bazı belediyeler bu sorumluluğu üzerine almazken, bazı belediyeler ise vatandaşlarını düşünerek yasayı uyguluyor.

OSMANİYE'DE BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Bu belediyelerden birisi olan Osmaniye Belediyesi, başıboş sokak köpeklerinin toplatılması için harekete geçti.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİNİN TOPLATILMASI İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER

Osmaniye Belediyesi'nin başıboş köpekleri toplatmak için çalışanlara ekstra ücret ödediği, Sözcü TV'de gündeme geldi.

Sözcü'de geçen habere göre, toplanan köpeklerin başına bir ödül verilmeye başlandı.

KENDİ MAAŞI DIŞINDA PRİM YATIRILIYOR

Barınak çalışanlarını teşvik etmek amacıyla, toplanılan köpek başına 10 TL para ödülü veriliyor. Ay sonu geldiğinden ise 10 TL'den hesaplama yapılıyor ve barınak çalışanının hesabına kendi maaşı dışında da 1000 lira yatıyor.