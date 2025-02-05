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DHA

Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat 2023 depreminin bugün yıl dönümü...

Geçmişte yaşanan acı ve yıkım, yüreklerimizde hala taze bir iz bırakmış durumda.

Enkaz altında sadece binalar değil, birçok hikaye ve umut da kayboldu.

53 bin 537 kişinin can verdiği acı olayın ardından tüm Türkiye birlik olup, deprem bölgesine yardım oldu yağdı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, afetin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hayatını kaybedenler hala unutulmadı..

Depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı.

OSMANİYE EMNİYETİ DEPREMDE POLİS TELSİZİ ANONSLARINI PAYLAŞTI

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümünde, polis telsizine yansıyan anonsları paylaştı.

İLK ANONS SAAT 04.17'DE

‘6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin acısı hâlâ yüreğimizde. Hayatını kaybeden kahraman mesai arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz’ notuyla paylaşılan klipte, saat 04.17’de yapılan ilk anons yer aldı.

"İKİ KATLI BİNA ÇÖKMÜŞ DURUMDA", "ARKADAŞLAR ŞUBEYE GELSİNLER, AİLELERİNİ DE GETİRSİNLER"

Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte ‘İki katlı bina çökmüş durumda, tamam’, ‘Metin Tamer Sitesi 9 ve 5 blok’, ‘Arkadaşlar şubeye gelsinler, ailelerini de getirsinler’ anons kayıtları paylaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü, deprem sonrası anonslara yansıyan konuşmaları ve güvenlik kamerası görüntülerinden oluşan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.