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    Osmaniye, şehit Ertuğrul Köse'yi sonsuzluğa uğurladı

    Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 14:06
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    Osmaniye, şehit Ertuğrul Köse'yi sonsuzluğa uğurladı #1

    Osmaniye, Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'ye ağladı.

    Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan 22 yaşındaki şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak için Osmaniye merkez Mevlâna Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

    HELALLİK ALINDI

    Baba İsmail Köse, anne Fatma Köse ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Köse’nin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Osmaniye Merkez Asri Mezarlık Camii'ne getirildi.

    Osmaniye, şehit Ertuğrul Köse'yi sonsuzluğa uğurladı #2

    ONLARCA KİŞİ KATILDI

    Burada yapılan törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon K. Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş katıldı.

    Osmaniye, şehit Ertuğrul Köse'yi sonsuzluğa uğurladı #3

    GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

    Şehit Köse, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Osmaniye, şehit Ertuğrul Köse'yi sonsuzluğa uğurladı #4

    Osmaniye, şehit Ertuğrul Köse'yi sonsuzluğa uğurladı #5

    Osmaniye, şehit Ertuğrul Köse'yi sonsuzluğa uğurladı #6

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