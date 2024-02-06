Osmaniye'de 152 dairelik TOKİ konutlarının inşası tamamlandı Depremin vurduğu illerden biri olan Osmaniye'de 152 dairelik deprem konutlarında sona gelindi. En ince ayrıntısına düşünülerek inşa edilen binalar sahiplerini bekliyor.

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İHA

Asrın felaketinde açılan yaralar sarılmaya devam ediyor.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 yıl geçmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan depremzedelere yönelik konut inşaları hızla yükseliyor.

152 konutluk dairelerin inşası tamamlandı

173 binanın yıkıldığı ve bin 10 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği Osmaniye’de, TOKİ tarafından Toprakkale ilçesinde başlatılan 152 konutluk dairelerin inşası tamamlandı.

En ince ayrıntısına kadar düşünülerek inşa edilen konutlar şimdi sahiplerini bekliyor.

"Depremzedelerimiz gönül rahatlığıyla başlarını koyup uyuyabilirler"

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren inşaat saha sorumlusu İnşaat Mühendisi Burak Metin,“Osmaniye ili Toprakkale ilçesindeki TOKİ konutlarımız şu anda bitti sayılır, teslimata hazırlanıyoruz. Burada 7 bloğumuz var, 152 konut 2 kapıcı dairemiz var. Artı çevre düzenleme işimiz de vardı, onlarla birlikte altyapı işlerimiz de olmak üzere hepsi bitti. Çocuk oyun alanları var, spor salonlarımız var, oyun alanları var. Depremzedelerimize bir an önce yetişmesi için çift vardiya yoğun bir tempo harcadık, çalıştık ve yetiştirdik şu anda. Binalarımız gayet dayanıklı, depremzedelerimiz gönül rahatlığıyla başlarını koyup uyuyabilirler. İşimizi bitirdik şu an teslimat için hazırlıkları yapıyoruz. En kısa zamanda yerleştireceğiz inşallah.” dedi.

"Binalarımız yapı olarak çok dayanıklı"

TOKİ’nin yüksek güvenirlikli ve tamamen depreme dayanıklı binalar inşa ettiğine önemle dikkat çeken İnşaat Mühendisi Burak Metin, “Biz buraya 2023 yılı Mart ayının sonu gibi başladık. 8-9 ay oldu. Çift mesai çalıştık. Gündüzcüler bitiyor gececiler başlıyordu. Sürekli yoğun bir tempo içerisinde çalıştık. Binalarımız yapı olarak çok dayanıklı. Perde kalıp sistemi ile yapıldı, radye sistemden, temeli radyeden oluşuyor. Radye temel demek, döşeme temelinde demir ve betonun aderans halinde oluşturduğu mukavemetli bir sistem.

"Depremzedelerimiz eskiye nazaran gelince farkı göreceklerdir"

Çok sağlam bir sistem. İlerleyen katlarımızda perde kalıp, tünel kalıp sistemi ile inşa ettik binalarımızı. Onlar da ful perde beton sistemi ile oluştu. Depreme son derece dayanıklı. Depremzedelerimiz gönül rahatlığıyla uyuyabilirler. Dairelerimiz 66 adet 21+1, 88 adet 3+1’den oluşmaktadır. Toplam 154 dairemizin 152’si konut 2’si kapıcı dairesidir. Binalarımızdaki dairelerimiz şu anda en lüks yapı denilebilecek şekilde tasarlandı, dizayn edildi. Depremzedelerimiz eskiye nazaran gelince farkı göreceklerdir zaten, eskisi de sağlam bu da sağlam ama gitgide TOKİ kendini geliştirdiği için hem çok sağlam hem de lüks bir yapıya sahip şu an.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)