Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depremle ilgili olarak,

"Osmaniye Kadirli’de saat 09.14’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" dedi.