Osmaniye'de 50 köy evi daha hak sahiplerine teslim edildi

AA

Tüm Türkiye geçtiğimiz yıllarda 'Asrın Felaketi' ile sarsıldı...

Birçok canımızı 6 Şubat depremlerinde kaybederken birçok ev ve iş yerinde de hasarlar meydana geldi.

Büyük yıkımın yaşandığı kentlerin yeniden inşası için hızla çalışmalara başlandı.

O illerden biri de Osmaniye oldu.

ANAHTAR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

Vali Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından merkeze bağlı Kazmaca ve Kırmacılı köyüne yaptırılan 50 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Yılmaz, yapımı tamamlanan Kazmaca köyünde 25, Kırmacılı köyünde 25 köy konutunun yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

"KONUTLARIMIZIN HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Depremzede vatandaşların mutluluğunu paylaşmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

İnşallah huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde otursunlar. Hak sahibi bütün hemşerilerimize konutlarını teslim edinceye kadar, hızlı bir şekilde, gece demeden gündüz demeden, yağmur demeden çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Konutlarımızın hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Konuşmaların ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.