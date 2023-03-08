Osmaniye'de acil yıkım kararları uygulanıyor Deprem felaketinin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye'de, acil yıkım kararı verilen 474 binadan 238'i yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra bir yandan yaralar sarılıyor bir yandan da hasar tespitleri devam ediyor.

Bu kapsamda depremin vurduğu 11 ilden biri olan Osmaniye'de de hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

Kentte Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Koordinatör Niğde Valisi Mustafa Koç ve İldeki çadır alanları sorumlularının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Acil yıkılması gereken 238 bina yıkıldı

Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, ağır hasarlı binaların yıkımları ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: