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Osmaniye’de, CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye’de, CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde olan metamfetamin ile yakalandı.