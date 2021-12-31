- Haberler
- Gündem Haberleri
- Osmaniye’de, CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye’de, CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde olan metamfetamin ile yakalandı.
- DHA
- 31.12.2021 - 14:37
- Güncelleme : 31.12.2021 - 14:47
Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine 80 HH 110 plakalı minibüsü durdurdu.
CHP OSMANİYE İL BAŞKANLIĞI'NA AİT ÇIKTI
CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na ait olduğu belirlenen minibüste yapılan aramada, şoför koltuğunun altındaki poşette 158,54 gram metamfetamin ele geçirildi.
İL BAŞKANININ OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI
Araçta bulunan CHP İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları Çetin Aşık ve Metin Tamer Aşık gözaltına alındı.
BİRİNİN SATMAKTAN DİĞERİNİN İSE KULLANMAKTAN KAYDI VAR
Metin Tamer Aşık'ın uyuşturucu ticareti suçundan, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanma suçundan kaydı olduğu bildirildi.
İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Osmaniye’de, CHP’ye ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi VİDEO