Osmaniye'de depremin etkisi! Bir cami minaresi daha hasar aldı Amanos Dağları üzerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda depremde hasar gören cami minaresi, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan depremlerde ölenlerin sayısı 47 binin üzerine çıktı.

Yıkıcı depremler binlerce ev ve iş yerini ise enkaza çevirdi.

Depremlerden 11 il büyük hasar alırken birçok tarihi eser ve cami de hasar aldı.

Yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören cami minarelerinin yıkım işlemleri, sürdürülüyor.

İlçenin nüfusu 100 bin üzerinde

Yaz aylarında nüfusu 100 binin üzerine çıkan ve Türkiye’nin en büyük yaylalarından biri olan Osmaniye'deki Zorkun Yaylası’nda Merkez Camisi'nin minaresi de ağır hasar aldı.

Kontrollü yıkıldı

Minare, Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

İbadete kapalı

Yayla sakinleri, depremde hasar gören minarenin, çarşı merkezindeki iş yerleri, evler ve özellikle de ibadet için gelenlere tehlike oluşturduğunu belirtti.

Kentte 133 yıllık Envar-ül Hamit Camisi de kısmen yıkılmıştı.