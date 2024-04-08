Osmaniye'de depremzede ailenin yaşadığı konteyner küle döndü Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaşadıkları konteyner yanarak küle dönen depremzede aile, emek verdikleri her şeyin yandığını söyleyerek yardım istedi.

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DHA

Osmaniye'de yangın, depremzede aileyi evsiz bıraktı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kiracı olarak oturdukları evleri hasar gören 1 çocuk sahibi ev kadını Nilüfer Gül ve oto yıkamacı Mert Miraç Özbil çifti, bir yakınlarının İstiklal Mahallesi'ndeki arazisine ailelerinin desteğiyle konteyner yerleştirdi.

Canlarını zor kurtardılar

Ailenin yaşadığı evde 4 Nisan'da, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Özbil çifti, 4 yaşındaki kızları Liya’yı da yanlarına alarak dışarı çıkıp kendilerini kurtardı.

Konteyner küle döndü

İtfaiyenin söndürdüğü yangının ardından konteyner ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Aile, geçici olarak Mert Miraç Özbil’in babaevine yerleşti.

"Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorduk"

Mert Miraç Özbil, depremden sonra borçlanarak yeni bir düzen kurduğunu ancak kül olduğunu söyledi.

Özbil, “Buradaki arazi bir tanıdığımızın olduğu için konteyner yaptırdık. 8-9 aydır burada yaşıyorduk. Çok masraf ettik buraya. Eşyalarımızı almıştık ve güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Uyuduğumuz sırada yangına yakalandık. Yangın dışarıdan başlamıştı, kısa sürede her yeri alevler sardı. Kendimizi 5-10 saniye ile dışarıya atarak kurtardık. Çok şükür canımız sağ ama bütün eşyalarımız, kıyafetlerimiz, konteynerimiz hepsi yandı kül oldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı.” dedi.

"Evimiz, eşyalarımız her şey yandı"

Nilüfer Gül ise evden dışarı çıkarken alevlerin evin bütününü sardığını ve hiçbir eşyalarını kurtaramadıklarını belirterek, “Biz bu ev için aylarca uğraşmıştık, eşimle beraber yaptık. Depremden sonra biz buraya taşınmak zorunda kaldık. Yangın evimizin balkonunda başlamış. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama benim evimin balkonunda herhangi bir priz falan yoktu ve yangın balkonun tam orta yerinde başlamıştı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimiz, eşyalarımız her şey yandı. Sadece destek bekliyoruz. Ailelerimize muhtaç yaşıyoruz. Dileğimiz bize yardımcı olsunlar. Nereden olursa şu an için en ufak bir şeye bile muhtacız, hiçbir şeyimiz yok.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)