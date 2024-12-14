Osmaniye'de depremzedelere inşa edilen 20 köy evi sahiplerini buldu

AA

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarlarının, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edilerek, bölgedeki depremzedelere yönelik önemli bir adım atıldı.

Bu projeler, depremden zarar gören vatandaşların yeniden hayata tutunabilmesi ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması adına büyük bir önem taşıyor.

KÖY EVLERİNİN ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen hak sahiplerine teslim edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Düziçi ilçesine bağlı Bayındırlı köyünde yaptırılan 20 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

"HUZUR İÇİNDE, SAĞLIKLA, GÜVEN İÇİNDE OTURABİLECEKLERİ KONUTLAR"

Törende bir konuşma yapan Yılmaz, anahtarlarını teslim alan vatandaşların mutlu ve huzurlu olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Onların mutluluklarına katkı sağlayabilmek, yüzlerini güldürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımız çok güzel. Hemşerilerimizin huzur içinde, sağlıkla, güven içinde oturabilecekleri konutlar. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.