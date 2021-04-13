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    Osmaniye'de doktorla tartışan savcıya HSK incelemesi

    Adalet Bakanı Gül, kendisini muayene etmeyen doktorla tartışıp, gözaltına aldırdığı ileri sürülen savcı Mehmet B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.04.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:30
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    Osmaniye'de doktorla tartışan savcıya HSK incelemesi

    Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ne giderek doktor Gökhan Günel'in odasına girip, muayene olmak istedi.

    Başka hastasının olduğunu söyleyen Günel, Mehmet B.'nin tepkisiyle karşılaştı.

    İkili arasında yaşanan tartışma sonrası doktor Günel ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine Mehmet B.'nin muayene olamadığı için Günel hakkında gözaltı emri verdiği öne sürüldü.

    BAKAN GÜL'DEN HSK'YE İNCELEME İZNİ

    Yaşanan olayın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, Mehmet B. hakkında  Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme izni verdiği belirtildi.

    HSK, olayla ilgili inceleme başlatacak.

    Osmaniye'de cumhuriyet savcısı, kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

    Osmaniye de doktorla tartışan savcıya HSK incelemesi #1

    Osmaniye de doktorla tartışan savcıya HSK incelemesi #2

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