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- Osmaniye'de doktorla tartışan savcıya HSK incelemesi
Osmaniye'de doktorla tartışan savcıya HSK incelemesi
Adalet Bakanı Gül, kendisini muayene etmeyen doktorla tartışıp, gözaltına aldırdığı ileri sürülen savcı Mehmet B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.
- AA & Ensonhaber
- 13.04.2021 - 11:47
- Güncelleme : 13.04.2021 - 12:30
Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ne giderek doktor Gökhan Günel'in odasına girip, muayene olmak istedi.
Başka hastasının olduğunu söyleyen Günel, Mehmet B.'nin tepkisiyle karşılaştı.
İkili arasında yaşanan tartışma sonrası doktor Günel ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine Mehmet B.'nin muayene olamadığı için Günel hakkında gözaltı emri verdiği öne sürüldü.
BAKAN GÜL'DEN HSK'YE İNCELEME İZNİ
Yaşanan olayın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, Mehmet B. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) inceleme izni verdiği belirtildi.
HSK, olayla ilgili inceleme başlatacak.
Osmaniye'de cumhuriyet savcısı, kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı